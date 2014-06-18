"Донбас" не візьме участі в наступному сезоні КХЛ

Було прийнято рішення про те, що команда пропустить наступний сезон 2014/15, повідомляється в офіційному релізі КХЛ.

Відомо, що політична та соціальна обстановка в Україні продовжує залишатися важкою та далекою від стабільності, а сам «Донбас» після того, як в результаті пожежі була серйозно пошкоджена арена «Дружба», тимчасово залишився без домашнього стадіону. Олександр Медведєв і Борис Колесніков відзначили виняткову важливість участі «Донбасу» в КХЛ і цінність чемпіонату Континентальної хокейної ліги для спортивного та культурного життя регіону.

Детально обговоривши всі нюанси ситуації, що склалася, і оцінивши можливі шляхи її врегулювання, керівники клубу і ліги прийняли таке рішення. По-перше, в цілях збереження за ХК «Донбас» гарантованого місця в Континентальній хокейній лізі клуб входить до складу її акціонерів і набуває частку в ТОВ «КХЛ», по-друге, в сезоні 2014/2015 команда «Донбас» бере вимушену "спортивну академічну відпустку» терміном на один рік, по-третє, діючі в даний момент контракти хокеїстів і тренерів з «Донбасом» будуть зафіксовані Континентальною хокейною лігою і «заморожені» на один рік, по-четверте, для підтримки спортивної форми та розвитку професійної кар'єри гравцям «Донбасу» буде надано право укласти однорічні угоди з іншими клубами ліги.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні було оприлюднено рішення про призупинення на рік виступів МХК "Молода гвардія" (молодіжного складу "Донбасу") у Молодіжній хокейній лізі. Також сьогодні вдень було офіційно оголошено про відставку з поста головного тренера донецької команди Андрія Назарова.