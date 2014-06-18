Андрій Назаров залишив "Донбас"

Про це повідомляє прес-служба Континентальної хокейної ліги.

Назаров з 18 червня є головним тренером іншої команди КХЛ - "Бариса" з Астани (Казахстан).

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо про те, що клуб Молодіжної хокейної ліги "Молода Гвардія", що входить в клубну систему "Донбасу", був офіційно виключений з числа учасників першості МХЛ сезону 2014/15 з причини неможливості безпечного проведення ігор в Донецьку. Разом з тим, команда зберегла членство в лізі з можливістю відновити виступи через рік.

Повідомлення ЗМІ про те, що "Донбас" офіційно виключений зі змагань КХЛ, що з'явилися сьогодні зранку, поки не мають офіційного підтвердження ні в КХЛ, ні в прес-службі "Донбасу".