Українець Дмитренко увійшов до трійки найкращих атлетів травня в Європі

Переміг росіянин Іван Ухов (стрибки у висоту), французький спринтер Джиммі Віко був другим, повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

У травні Дмитренко вперше в історії приніс Україні перемогу на Кубку світу зі спортивної ходьби. На дистанції 20 км він встановив національний рекорд (1:18.37 год) і переміг як в індивідуальному, так і в командному заліках.

Голосування за найкращого легкоатлета місяця в ЕА відбувається серед експертів, представників ЗМІ та вболівальників.