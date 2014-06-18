Українець Дмитренко увійшов до трійки найкращих атлетів травня в Європі
15:22, 18 червня 2014Спорт
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Українець Руслан Дмитренко став третім за підсумками голосування Європейської асоціації легкої атлетики (ЕА) за найкращого легкоатлета Європи у травні.
Руслан Дмитренко посів третє місце у голосуванні ЕА/ ФЛАУ
Переміг росіянин Іван Ухов (стрибки у висоту), французький спринтер Джиммі Віко був другим, повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.
У травні Дмитренко вперше в історії приніс Україні перемогу на Кубку світу зі спортивної ходьби. На дистанції 20 км він встановив національний рекорд (1:18.37 год) і переміг як в індивідуальному, так і в командному заліках.
Голосування за найкращого легкоатлета місяця в ЕА відбувається серед експертів, представників ЗМІ та вболівальників.
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