Молодіжна команда "Донбасу" пропустить сезон у МХЛ

Домовленість про це була досягнута напередодні, 17 червня, на зустрічі керуючого директора МХЛ Дмитра Єфімова та президента ХК «Донбас» Бориса Колеснікова, повідомляє прес-служба МХЛ.

«Ми зійшлися на тому, що в даній ситуації проведення домашніх матчів команди «Молода Гвардія» на території України неможливо. У зв'язку з цим команда на один рік припинить виступ у Чемпіонаті МХЛ, але збереже повноправне членство в Молодіжній хокейній лізі, - прокоментував підсумки зустрічі Дмитро Єфімов. - Обидві сторони сподіваються, що за цей період ситуація нормалізується і «Молода Гвардія» знову зможе виступати в Лізі і приймати вдома гостьові команди».

На зустрічі також була досягнута домовленість про те, що українська команда візьме участь в одному з кубкових заходів МХЛ на початку 2015 р. На час своєї вимушеної відпустки з МХЛ «Молода Гвардія» буде заявлена в чемпіонат України.

Раніше сьогодні в ЗМІ з'явилася інформація про те, що основний склад "Донбасу" також пропустить сезон у Континентальній хокейній лізі. На даний момент, ця інформація не підтверджується ані в КХЛ, ані в прес-службі "Донбасу".