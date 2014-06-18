Жіноча збірна України виграла четвертий матч поспіль відбору до Євробаскету

Про це повідомляє прес-служба Федерації бакетболу України.

Німкені, для яких це був останній шанс позмагатися за путівку на чемпіонат Європи, захопили ініціативу й стали нарощувати перевагу. Вони майже без промаху кидали здалеку, перевага наших суперниць у 9 очок трималася протягом майже усієї чверті, яка й завершилася з рахунком 17:26. А ось у другій десятихвилинці на майданчику вже повністю домінували українки, котрі виграли чверть – 24:6.

За 6 хвилин третьої чверті Олександра Курасова здобула для України 15 очок, 8 пунктів у цій десятихвилинці принесла команді Аліна Ягупова, і наша збірна перед останньою перервою в матчі була більш ніж переконливо попереду – 70:46.

Зрештою, Курасова завершила гру з 19 очками, а ркащим бомбардиром команди стала Ягупова, яка набрала 20 очок.

Таким чином, збірна України з чотирма перемогами в чотирьох матчах очолює групу D. У наступних двох поєдинках з командою Чорногорії українки змагатимуться за перше місце в групі.

Головний тренер жіночої збірної України Вадим Чечуро після матчу зазначив: «Це був останній шанс для Німеччини й вони сильно почали. Старт матчу показав, що це дуже хороша команда. Але, після першої чверті ми ввійшли в гру крок за кроком. Наш захист став краще, і ми закинули багато важливих кидків».

У свою чергу, гравець команди Олександра Курасова зауважила: «Ми дуже раді, що змогли двічі виграти тут. Це не просто, грати всі матчі за кордоном. Ми почали погано і не сконцентровано. Але згодом ми заграли разом як одна команда. Три хвилини в баскетболі можуть змінити все».