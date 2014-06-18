Збірні Росії та Південної Кореї зіграли внічию на чемпіонаті світу

У бразильській Куябі завершився останній матч першого туру групового етапу чемпіонату світу з футболу, в якому збірні Росії та Південної Кореї зіграли внічию - 1:1.

Основні події в цьому матчі розвивалися в середині другого тайму.

Якщо спочатку гра проходила в досить повільному темпі і суперники придивлялися один до одного, то до кінця першого тайму і росіяни і корейці у великій кількості створили моменти біля воріт один одного. Гра йшла з перемінним успіхом, а основні події відбулися вже після перерви.

На 68-й хвилині Лі пробив по воротах з дальньої дистанції прямо у воротаря росіян Ігоря Акінфєєва, але той не зумів утримати м'яч в руках і допустив грубу помилку - 0:1. До честі росіян, вони не знітилися і миттєво пішли в атаку. За 6 хвилин, на 74-й, удар Олександра Кержакова в кінцівці чергової атаки, на добиванні виявився точним - 1:1.

Наприкінці обидві команди атакували, але успіху жодна з них так і не домоглася.

Таким чином, Росія і Південна Корея набрали по 1 очку і ділять 2-3 місця в турнірній таблиці групи Н. Лідирує після першого туру збірна Бельгії (3 бали), останнє місце займає команда Алжиру - 0.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу у Бразилії проходить з 12 червня по 13 липня.