Збірна Бразилії не змогла виграти у Мексики в матчі ЧС

У бразильській Форталезі завершився перший матч другого туру групового етапу змагань чемпіонату світу, в якому збірна Бразилії не змогла обіграти команду Мексики - 0:0.

Долю цього матчу вирішила приголомшлива гра мексиканського воротаря Гільєрмо Очоа.

Бразильці мали не один небезпечний момент для того, щоб відкрити рахунок в матчі, але Очоа неодноразово виручав свою команду в самих безнадійних ситуаціях. У свою чергу, мексиканці також не відсиджувалися в обороні. Хоч команда і грала "другим номером", але мала кілька моментів для того, щоб відкрити рахунок.

УНІАН провів онлайн-трансляцію гри за якою можна простежити за ходом боротьби.

Таким чином, збірні Мексики і Бразилії зберегли лідерство в групі, набравши по 4 очки після 2 ігор.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу проходить у Бразилії з 12 червня по 13 липня.