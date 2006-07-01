Блохін похвалив збірну

Головний тренер Національної збірної України з футболу Олег БЛОХІН вважає, що гра збірної України заслуговує на похвалу. Про це він заявив у після матчевому флеш-інтерв’ю після закінчення чвертьфінальному матчу Україна-Італія, в якому збірна України поступилася з рахунком 0:3.

“Я думаю, що в цілому команда заслуговує на похвалу”, - сказав О.БЛОХІН. Він привітав весь український народ з хорошим футболом. Водночас О.БЛОХІН зазначив, що попри хорошу гру тренерське керівництво збірної детально вивчить відеозапис цього матчу, аби проаналізувати помилки, якими не забарилися скористатися італійці. Головний тренер визнав, що сьогодні збірна України протистояла класній команді.

Довідка УНІАН. Національна збірна України з футболу вперше вийшла у фінальну стадію Чемпіонату світу з футболу. За результатами групового етапу фінальної стадії ЧС-2006 у групі Н Україна зайняла друге місце, набравши 6 очок. Суперниками збірної України по групі були Іспанія, Саудівська Аравія і Туніс.

Результати попередніх матчів збірної України у фінальній стадії ЧС-2006:

14 червня: Іспанія - Україна 4:0

19 червня: Саудівська Аравія - Україна 0:4

23 червня: Україна – Туніс 1:0.

26 червня в 1/8 фіналу збірна України перемогла збірну Швейцарії з рахунком 3:0.