Збірна Бельгії ледве виграла у Алжиру в матчі ЧС

У бразильському Белу-Орізонті завершився черговий матч чемпіонату світу з футболу, в якому збірна Бельгії несподівано насилу обіграла команду Алжиру з рахунком 2:1.

Доля матчу вирішилася в кінцівці другого тайму.

Гравці алжирської команди контролювали гру впродовж півтора таймів, а повели в рахунку на 25-й хвилині, коли Софьен Фіжулі реалізував пенальті. Більш того, в кінці першого та на початку другого таймів алжирці мали кілька можливостей для того, щоб подвоїти свою перевагу. Але, стримавши натиск суперника, бельгійці, що вважалися до початку турніру однією з потенційних команд-відкриттів чемпіонату, зуміли перехопити ініціативу.

На 70-й хвилині Маруане Фелаіні красивим ударом головою зрівняв рахунок, а рівно за 10 хвилин - на 80-й - Дріс Мертенс забив переможний гол.

Таким чином, бельгійці набрали 3 очки і захопили лідерство у групі Н.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу у Бразилії проходить з 12 червня по 13 липня.