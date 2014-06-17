УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу ЧС Бразилія - Мексика

Зустрінуться один з фаворитів турніру і команда, яка буде боротися за місце в плей-офф.

Обидві команди виграли матчі першого туру, але обидві зробили це досить натужно, з великими проблемами. Бразильці у матчі-відкритті турніру грали проти команди Хорватії і багато в чому долю гри вирішив японський арбітр, який призначив далеко не самий очевидний пенальті у ворота балканської команди в середині другого тайму за нічийного рахунку. І хоча до кінця гри залишалося ще близько 20 хвилин, саме цей момент став багато в чому переломним. Хорвати не зуміли зрівняти рахунок, а бразильці, в доданий час лише збільшили свою перевагу - 3:1.

На даний момент бразильці хоч і залишаються одними з фаворитів турніру, але думка про себе в очах вболівальників та фахівців вже значно зіпсували.

Мексиканці спочатку не зараховувалися до фаворитів турніру, будучи однією з трьох команд, що змагатимуться за 2-е місце в групі А. І вже на старті турнірі вони здобули дуже важливу для себе перемогу над збірною Камеруну - 1:0. Вирішальним для мексиканців, скоріш за все, стане матч третього туру проти збірної Хорватії. А значить, сьогодні вони будуть виходити на поле без зайвої нервозності і зможуть, при вдалому збігу обставин, виявити свої кращі якості та створити сенсацію.

Безперечним фаворитом матчу аналітики букмекерських контор вважають команду Бразилії. На її перемогу можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,333 до 1, на нічию - 5,7 до 1, а на перемогу мексиканців - лише 11 до 1.

Матч у Форталезі розпочнеться о 22.00 за київським часом.

УНІАН проведе текстову онлайн-трансляцію гри.