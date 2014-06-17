Хокейний "Компаньйон-Нафтогаз" виступить у Континентальному кубку

Команда отримала право представляти Україну на європейській арені завдяки перемозі в чемпіонаті України-2013/14, наголошується в повідомленні клубної прес-служби.

Згідно з рейтингом, український чемпіон дебютує в єврокубку 21 листопада - з півфінального раунду. Суперниками киян на цій стадії змагань стануть чемпіон Білорусі ("Неман", Гродно), віце-чемпіон Франції ("Анже") і переможець групи С, розіграш якої пройде на попередньому етапі. У групі С на першому етапі виступлять "Санок" (Польща), "Корона" (Брашов, Румунія), "Дунайварош" (Угорщина) та "Призма" (Рига, Латвія).

У новому розіграші Континентального кубка, через старту іншого єврокубкового турніру - Ліги Чемпіонів, застосовується нова формула, яка передбачає, що в суперфіналі візьмуть участь по дві кращі команди півфінальних груп. Нагадаємо, що раніше два місця у вирішальній стадії були заброньовані, і лише переможці півфіналів отримували право поборотися за трофей.

Місце проведення кожного з етапів і груп визначиться на щорічній зустрічі команд-учасниць Континентального Кубка, яка відбудеться 28 червня у Будапешті (Угорщина). Київський клуб на проведення турніру не претендує. Змагання в групі Е, де виступає "Компаньйон", можуть прийняти або "Німан" - у Гродно, або "Анже" - в однойменному місті. Кожен з кандидатів матиме визначену кількість часу для презентації своєї заявки, після чого відбудеться голосування.

Нагадаємо, що останні три сезони Україну в Континентальному Кубку представляв донецький "Донбас". Одного разу, в сезоні-2012/13 донеччани виграли трофей. Найбільшу кількість участей в цьому турнірі має київський "Сокіл". Також за роки проведення змагань Україну представляли столичні "Беркут-ППО" та "Ірбіс".

Чинним володарем трофею є норвезький "Ставангер".