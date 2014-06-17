Українські тенісистки дізналися суперниць по кваліфікації Уімблдонського турніру
У Лондоні відбулося жеребкування кваліфікації Уімблдонського тенісного турніру в жіночому одиночному розряді.
Вісім представниць України вступлять в боротьбу за право зіграти в основній сітці турніру, повідомляє Тенісний портал України.
У першому раунді відбору не обійдеться і без українського дербі і, відповідно, неминучої втрати однієї зі спортсменок вже після стартового матчу.
Пари за участю українок виглядають так: Юлія Бейгельзімер - Вікторія Голубич (Швейцарія), Анастасія Васильєва - Катерина Козлова, Марина Заневська - Христина Кучова (Словаччина), Леся Цуренко - Єва Бірнерова (Чехія), Надія Кіченок - Ніколь Гіббс (США), Людмила Кіченок - Магда Ліннетте (Польща), Ольга Савчук - Луксіка Кумкхум (Таїланд).
Цуренко у кваліфікації отримала ту ж саму суперницю, якій в минулому році програла у другому колі основної сітки турніру.
Переможниця українського дербі Васильєва - Козлова у другому раунді зіграє з переможницею матчі Заневська - Кучова.
Кваліфікація Уімблдонського турніру відбудеться на цьому тижні, основний турнір - з 23 червня по 6 липня.