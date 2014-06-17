На європейську першість з легкої атлетики поїдуть 42 українські спортсмени

В німецькому місті Брауншвейг відбудеться командний чемпіонат Європи з легкої атлетики, в якому візьмуть участь 42 українські спортсмени.

Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України. У складі є 22 представника чоловічої команди та 20 - жіночої. Зокрема, у складі команди значаться: Корж Віталій (100 м; 4х100 м), Смелик Сергій (200 м; 4х100 м), Гуцол Євген (400 м; 4х400 м), Каяфа Олег (800 м), Осмолович Олександр (1500 м), Борисюк Олександр (3000 м; 5000 м), Шаматрин Артем (110 м з/б), Нечипоренко Денис (400 м з/б; 4х400 м), Слободенюк Вадим (3000 м з перешкодами), Шпітько Артем (довжина), Кузнецов Віктор (потрійний), Проценко Андрій (висота), Ревенко Владислав (жердина), Черніков Владислав (ядро), Семенов Олексій (диск), Виноградов Євген (молот), Богдан Максим (спис), Супрун Володимир (4х100 м), Кравцов Роман (4х100 м), Бікулов Дмитро (4х400 м), Бураков Володимир (4х400 м), Поздняков Олексій (4х400 м), Стуй Христина (100 м; 4х100 м; 4х400 м), Погребняк Наталія (200 м; 4х100 м), Земляк Ольга (400 м; 4х400 м), Ляхова Ольга (800 м; 4х400 м), Прищепа Наталія (1500 м), Шмідт Світлана (3000 м), Ходаківська Марія (5000 м), Плотіцина Анна (110 м з/б; 4х100 м), Рижикова Ганна (400 м з/б; 4х400 м), Райта Оксана (3000 м з перешкодами), Корнута Анна (довжина), Саладуха Ольга (потрійний), Окунева Оксана (висота), Козлова Катерина (жердина), Голодна Ольга (ядро), Семенова Наталія (диск), Новожилова Ірина (молот), Гацько-Федусова Ганна (спис), Строгова Наталія (4х100 м), Приступа Дарина (4х400 м). Чемпіонат Європи відбудеться 21-22 червня.

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