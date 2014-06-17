Захисник "Шахтаря" Ракицький провів відпустку в окупованому Криму
12:51, 17 червня 2014Спорт
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Захисник донецького Шахтаря і збірної України Ярослав Ракицький, провів відпустку в Криму не звертаючи увагу на статус окупованого півострова.
Ярослав Ракицький не звертає увагу на статус окупованого Криму / shakhtar.com
Про це повідомляє прес-служба ФК "Шахтар".
"У відпустці відпочивав у Криму. Політична ситуація ніяк не вплинула на відпочинок на півострові. Крим залишається Кримом. Все спокійно, добре. Там і зараз відпочиває багато людей з Донецька, Дніпропетровська та інших міст. В основному там українці", - сказав Ракицький.
Як повідомляв УНІАН, 16 червня гравці донецького "Шахтаря" вийшли з відпустки. Чинний чемпіон країни, що виграв Прем'єр-лігу сезону 2013/14, розпочав підготовку до нового першості в австрійському Гоїнгу.
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