Захисник "Шахтаря" Ракицький провів відпустку в окупованому Криму

Про це повідомляє прес-служба ФК "Шахтар".

"У відпустці відпочивав у Криму. Політична ситуація ніяк не вплинула на відпочинок на півострові. Крим залишається Кримом. Все спокійно, добре. Там і зараз відпочиває багато людей з Донецька, Дніпропетровська та інших міст. В основному там українці", - сказав Ракицький.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня гравці донецького "Шахтаря" вийшли з відпустки. Чинний чемпіон країни, що виграв Прем'єр-лігу сезону 2013/14, розпочав підготовку до нового першості в австрійському Гоїнгу.