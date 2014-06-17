Компанія UBI має намір добудувати чотири арени для проведення Євробаскету до 2015 року

Про це УНІАН повідомили у прес-службі UBI.

«Компанія готова виконати взяті на себе зобов'язання з будівництва чотирьох об'єктів, за умови реалізації державно-приватного партнерства, передбаченого державною програмою підготовки України до європейського баскетбольного чемпіонату», - зазначили в компанії.

На сьогоднішній день всі об'єкти знаходяться на різних етапах готовності. Тим не менше, ступінь готовності об'єктів дозволяє закінчити будівництво згідно з раніше наміченим планам - у 2015 році, у разі своєчасного отримання кредиту.

13 червня було опубліковано заяву Федерації Баскетболу України (ФБУ) про намір ФІБА Європа провести в Україні європейський баскетбольний чемпіонат 2017 року. Протягом найближчих десяти днів делегація ФІБА Європи відвідає Україну для підписання відповідного меморандуму. Одним з ключових умов проведення європейського турніру в Україні є наявність арен. Як раніше зазначали представники місцевого організаційного комітету (МОК) Євробаскет, для проведення європейського баскетбольного чемпіонату достатньо чотирьох арен, які розвиває UBI.

Відповідно до раніше затвердженої програми підготовки України до Євробаскету, проект будівництва арен передбачав державно-приватне партнерство, в рамках якого інвестор узяв на себе зобов'язання вкласти 25% власних коштів у будівництво об'єктів, а 75% необхідної суми компанія-інвестор повинна була отримати в якості державного кредиту, який компанія зобов'язалася виплатити протягом 5-7 років.

За станом на червень 2014 року компанія інвестувала в будівництво об'єктів понад 500 млн. грн. У компанії заявили, що продовжують переговорний процес про отримання кредитних коштів на будівництво арен. Умови і терміни надання кредиту є відкритими для обговорення.