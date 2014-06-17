На матчі ЧС Німеччина-Португалія був вивішений плакат "Крим - це Україна"

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Twitter головного редактора агентства «Р-Спорт» Василя Конова.

Банер був розташований на загальній трибуні, де перебували вболівальники різних команд. Напис було зроблено англійською мовою. Співробітники служби безпеки стадіону прибрали плакат приблизно через 20 хвилин після того, як він з'явився.

Як повідомляв УНІАН, матч закінчився великою перемогою Німеччини з рахунком 4:0. Хет-трик на рахунку Томаса Мюллера. Ще один гол забив захисник Матс Хуммельс.