Збірна США виграла у Гани в матчі ЧС

У бразильському Наталі завершився матч першого туру чемпіонату світу з футболу в групі G, в якому збірна США обіграла команду Гани з рахунком 2:1.

Доля матчу була вирішена в самій кінцівці.

Американці активно увійшли в гру і вже на 1-й хвилині Клінт Демпсі відкрив рахунок. Далі на полі йшла рівна в'язка боротьба, з обопільними шансами на успіх. А на 82-й хвилині ганці зрівняли результат. Гол забив Андре Айю. Втім, через 4 хвилини - на 86-й - американці повернули собі перевагу. Переможний гол ударом після навісу з кутового забив Джон-Ентоні Брукс.

Таким чином, американці наздогнали за очками збірну Німеччини, але поступаються лідеру групи по різниці забитих-пропущених м'ячів.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу у Бразилії проходить з 12 червня по 13 липня.