Іран та Нігерія зіграли першу безгольову нічию на ЧС

У бразильській Курітібі завершився черговий матч Чемпіонату світу з футболу, в якому збірні Нігерії та Ірану зіграли внічию -0:0.

Цей матч став самим нудним за перші п'ять днів проведення турніру.

Обидві команди створили мінімум моментів. При цьому нігерійці до початку турніру вважалися досить перспективною командою - найсильнішою з африканських, яка зможе створити конкуренцію більш іменитим опонентам. Тим не менш, вже в першому матчі проти найслабшої команди ЧС з Ірану нігерійці нічого не зуміли запропонувати опонентам, так жодного разу і не зламавши оборону суперника.

Таким чином, після першого туру команди Нігерії та Ірану ділять 2-3 місця в таблиці групи F, поступаючись Аргентині (3 очки), але випереджаючи команду Боснії та Герцеговини (0).

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу у Бразилії проходить з 12 червня по 13 липня.