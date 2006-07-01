Італія обіграла Україну з рахунком 3:0

Збірна Італії у чвертьфінальному матчі Чемпіонату світу з футболу обіграла збірну України з рахунком 3:0 і вийшла у півфінал, де зустрінеться зі збірною Німеччини.

У італійців відзначилися Джанлука ДЗАМБРОТТА (6’) та двічі Лука ТОНІ (59’, 69’).

Збірна України мала дві реальні нагоди відзначитися у матчі, коли на 50-й хвилині Андрій ГУСІН пробив головою і влучив у стійку воріт та коли на 58-й хвилині Олег ГУСЄВ бив по воротах та влучив у воротаря, а Максим КАЛІНІЧЕНКО після відскоку м’яча влучив у Джанлуку ДЗАМБРОТТУ, який стояв на лінії воріт.

На 63-й хвилині зустрічі ще одну нагоду відзначитися мав Андрій ГУСІН, який цього разу після удару головою влучив у поперечину.

Таким чином, збірна Італії виходить до півфіналу, де зустрінеться зі збірною Німеччини, яка сьогодні перемогла збірну Аргентини в серії післяматчевих пенальті з рахунком 4:2.