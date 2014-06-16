«Шахтар» сподівається 26 липня зіграти на «Донбас Арені» - гендиректор клубу

Як повідомили УНІАН у прес-службі ФК «Шахтар», про це генеральний директор ФК «Шахтар» Сергій Палкін сказав сьогодні на зустрічі з журналістами.

Відповідаючи на питання, де буде грати команда, якщо в Донецьку зараз дуже складна суспільно-політична ситуація, Палкін зазначив: «Це питання дуже делікатне. Я вам не можу зараз відповісти чітко, де саме. Буде дискусія з нашими вболівальниками. Де вони скажуть - там ми і будемо грати, це поки що вся відповідь на питання. Ми граємо, насамперед, для уболівальників. Ми не можемо в основу вибору стадіону ставити те, де нам буде вільніше, гарніше, зручніше добиратися і тому подібне. Але це питання, щодо якого конкретно потрібно дискутувати, і разом з уболівальниками приймати рішення».

При цьому гендиректор додав: «Нам доведеться відштовхуватися ще й від вимог УЄФА, який на сьогодні поки що позначив лише два міста: Львів і Київ. Маються на увазі матчі Ліги чемпіонів. Якщо УЄФА піде далі і запропонує інші варіанти - тоді, природно, спектр стадіонів збільшиться. Тоді будемо вибирати».

У той же час Палкін підкреслив: «Але все ж ми сподіваємося, що до 26 липня ситуація докорінно зміниться. Сьогодні ми віримо у краще і взагалі поки що не розглядаємо навіть питання про те, щоб кудись переїжджати або десь в іншому місці тренуватися. До останнього тримаємося і думаємо, що все ж мир буде відновлено».