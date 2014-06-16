Німеччина завдяки хет-трику Мюллера розгромила Португалію

У бразильському Салвадорі завершився матч Чемпіонату світу з футболу, в якому збірна Німеччини розгромила команду Португалії з рахунком 4:0.

Головним героєм матчу став Томас Мюллер.

Німці мали перевагу з самого дебюту гри, а початок розгрому поклав пенальті, реалізований Мюллером на 12-й хвилині. Ще до перерви Хуммельс подвоїв перевагу своєї команди, а Мюллер зробив рахунок великим. А в кінцівці гри її головний герой зробив хет-трик.

УНІАН провів текстову онлайн-трансляцію матчу, за якою можна простежити за ходом гри.

Таким чином, збірна Німеччини набрала 3 очки і вийшла у лідери групи G.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу-2014 у Бразилії проходить з 12 червня по 13 липня.