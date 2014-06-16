УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу ЧС Німеччина - Португалія

Як повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА), ці команди є фаворитами групи G і одними з реальних претендентів на нагороди світової першості.

Збірна Німеччини є 3-разовим чемпіоном світу. Разом з тим, останній раз титул Мундіалю команда завойовувала ще в 1990-му році. Нинішнє покоління "бундестім" вважається яскравим і дуже перспективним, а тому шанси на підсумкову перемогу команди досить великі.

У свою чергу, збірна Португалії є єдиною з топ-команд, що ніколи не володіла титулом чемпіона світу. Нинішній шанс - один з останніх для покоління на чолі з Кріштіану Роналду. До того ж, лідер команди оговтався від травми і напередодні, на обов'язковій передматчевій прес-конференції оголосив, що візьме участь у грі. "Проблеми з травмами вже позаду. З самого початку моєї кар'єри не було жодного дня, щоб я грав без будь-якого болю. Це все витрати професії. Взагалі я не вірю в твердження, що один гравець робить погоду на полі. Я просто намагаюся зробити все, щоб допомогти своїй команді", - зазначив Роналду.

Фаворитом матчу, на думку аналітиків букмекерських контор, є німецька команда. На перемогу Німеччини ставки приймаються з розрахунку 1,92 до 1, на нічию - 3,80 до 1, на перемогу Португалії - 4,333 до 1.

Матч Німеччина - Португалія розпочнеться 16 червня о 19.00 за київським часом.

УНІАН проведе текстову онлайн-трансляцію гри.