Україна офіційно підтвердила свою участь в І Європейських іграх

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НОК.

«Україна – велика європейська країна зі славними спортивними традиціями. Ми пишаємося можливістю долучитися до історичних стартів, що наступного року відбудуться вперше. Впевнений, українські спортсмени в черговий раз доведуть свої силу й майстерність, прославляючи нашу країну в Європі та світі», - наголосив Бубка.

Європейські ігри – це новий континентальний проект спортивних змагань найвищого рівня. Рішення про їх започаткування було прийнято 8 грудня 2012 року на 41-й Генеральній Асамблеї Європейських Олімпійських Комітетів (ЄОК). Ігри проводитимуться один раз на 4 роки.

На Іграх-2015 планується участь понад 6 тисяч атлетів з 49 країн Європи, які боротимуться за 239 комплектів нагород у 19 видах спорту (бадмінтон, баскетбол 3х3, бокс, боротьба, велоспорт, водні види спорту (водне поло, плавання, стрибки у воду, синхронне плавання), волейбол, веслування на байдарках і каное, гімнастика (акробатика, аеробіка, стрибки на батуті, спортивна гімнастика, художня гімнастика), дзюдо, карате, легка атлетика, пляжний футбол, настільний теніс, кульова стрільба, стрільба з лука, триатлон, тхеквондо, фехтування).

Наразі триває ліцензійний відбір на право участі в І Європейських іграх.

На даний момент 34 українських спортсмени виконали кваліфікаційні нормативи, що дають право брати участь в І Європейських іграх (6 – у спортивній гімнастиці, 4 – у стрибках на батуті, 6 – в аеробіці, 6 – у боротьбі вільній, 6 – у боротьбі жіночій, 6 – у боротьбі греко-римській).