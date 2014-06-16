Гімнаст Верняєв отримав нагороду найкращого спортсмена травня в Україні

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НОК України.

З чемпіонату Європи, що відбувся у болгарській Софії, Олег Верняєв повернувся з трьома медалями. Українцю не було рівних у вправах на брусах, завдяки чому наш гімнаст вперше в своїй кар'єрі посів найвищу сходинку першості Старого Світу. Ще двічі Олег піднімався на п'єдестал пошани в опорному стрибку та командній першості.

«Думаю, не всі знають, що напередодні європейської першості Олег отримав травму, але у Софії продемонстрував справжній бійцівський характер та віру у власні сили, - сказав під час нагородження Сергій Бубка. Спортивна гімнастика – один із медаленосних видів спорту в нашій країні. Ми всі пам'ятаємо видатних гімнастів різних поколінь – Ларису Латиніну, Бориса Шахліна, Ніну Бочарову, Поліну Астахову, Рустама Шаріпова, Валерія Гончарова, Лілію Підкопаєву та багато інших наших співвітчизників, які вписали свої імена в історію світового спорту. Мені приємно констатувати, що є послідовність поколінь і у нас є нові таланти. Яскравий приклад – це наш сьогоднішній герой».

На заході заступник Міністра молоді та спорту України Ніна Уманець вручила спортсмену посвідчення «Заслуженого майстра спорту України».

Зі свого боку, найкращий спортсмен травня та його наставник подякували президенту НОК України за постійну підтримку. «Дуже вдячні НОК за те, що завжди допомагаєте нам. На всіх стартах намагаємося показувати високий результат. Думаю, з чемпіонату світу також привеземо медалі», - додав Олег Верняєв.

Для Олега Верняєва це вже друге подібне високе визнання. Минулого разу цей гімнаст визнавався Національним олімпійським комітетом найкращим спортсменом України в листопаді 2012 року.