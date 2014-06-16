Лідер збірної Португалії Роналду зможе зіграти в матчі з Німеччиною на ЧС

Про це сам гравець заявив на передматчевій прес-конференції, повідомляє прес-служба Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА).

"Проблеми з травмами вже позаду. З самого початку моєї кар'єри не було жодного дня, щоб я грав без будь-якого болю. Це все витрати професії. Взагалі я не вірю в твердження, що один гравець робить погоду на полі. Я просто намагаюся зробити все, щоб допомогти своїй команді", - зазначив Роналду.

Як повідомляв УНІАН, напередодні чемпіонату світу в Бразилії гравець відчував гострий біль у лівому коліні з-за чого виникла загроза пропуску декількох матчів, а то і всього турніру.

Матч Німеччина - Португалія відбудеться 16 червня і розпочнеться о 19.00 за київським часом. Це буде центральний матч п'ятого дня ЧС-2014. УНІАН проведе текстову онлайн-трансляцію гри.