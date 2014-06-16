Українська плавчиня Лівер виграла змаганя етапу "Маре Нострум"
13:52, 16 червня 2014Спорт
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Українка Марія Лівер завоювала золоту медаль на третьому етапі міжнародного турніру з плавання "Маре Нострум" у Барселоні.
Мария Ливер выиграла на этапе одного из самых престижных соревнований в плавании / usf.org.ua
Про це повідомляє прес-служба Федерації плавання України.
Лівер фінішувала першою на дистанції 50 м. брасом з результатом 31.23 сек. Срібний призер іспанка Джессіка Волл Монтеро програла Лівер 0,67 секунди. Третьою фінішувала Коррі Скотт з Шотландії, яка програла нашій спортсменці 1,80 секунди.
«Маре Нострум» - одна за найпрестижніх серій міжнародних турнірів з плавання, яка проводиться вже 15-й рік поспіль.
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