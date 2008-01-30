УЄФА попереджає Україну і Польщу: настав час діяти, а не просто говорити

УЄФА вкотре висловив своє бажання "допомогти Польщі і Україні в процесі підготовки до фінальної стадії Євро-2012".

Як повідомляється на офіційному сайті УЄФА, основним питанням на порядку денному сьогоднішнього засідання Виконавчого комітету УЄФА в Загребі стало ознайомлення зі звітом про хід підготовки до фінальної стадії Євро-2012, яку навесні минулого року довірили Польщі і Україні. Документ, підготовлений експертами УЄФА і представниками двох асоціацій, розповів про досягнутий в даному відношенні прогрес.

"Зробивши вибір на користь Польщі і України, УЄФА озвучила свою політику відносно Центральної і Східної Європи. У 2007 році в обох державах спостерігалася політично нестабільна ситуація. Цей період вже позаду, і в кожній країні з`явився новий уряд, проте не можна заперечувати, що відсутність стабільності сильно вдарила по запуску важливих інвестиційних проектів, серед яких будівництво стадіонів, аеропортів і автомагістралей", - говориться в офіційній заяві футбольного союзу.

"Я вважаю, що наступні чотири-шість місяців стануть ключовими для того, щоб уникнути критичних помилок при реалізації проектів, пов`язаних з розвитком інфраструктури спортивного і громадського характеру і гарантувати успішність проекту Євро в цілому", - заявив президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ.

"Виникла потреба в мобілізації сил урядів, що може бути досягнуто шляхом інформування органів федеральної влади про гостру необхідність створення чітких структур управління всіма проектами, що мають відношення до Євро-2012. Щоб гарантувати успішність проекту, УЄФА готовий найближчими місяцями надати футбольним асоціаціям Польщі і України будь-яку допомогу на консультаційно-адміністративному і політичному рівнях", - наголосив він.

У свою чергу, генеральний секретар УЄФА Девід ТЕЙЛОР зазначив, що «політична ситуація в обох країнах, де в другій половині 2007 року змінилися уряди, зробила процес підготовки небагато складнішим, ніж ми спочатку припускали». «Прогрес є, але його потрібно прискорити», - сказав він.

"У найближчі шість місяців мають бути зроблені значні кроки в плані організації Євро-2012. УЄФА уважно стежитиме за розвитком ситуації в цей період. Якщо ми чекатимемо кінця Євро-2008, то буде надто пізно, враховуючи вимоги до стадіонів та інфраструктури, які мають бути виконані до 2012 року. Необхідні структури вже визначено. Тепер слід діяти, щоб підготовка йшла як потрібно", - додав він.

"Має бути активно задіяний уряд, оскільки дотепер спостерігається значний дефіцит інфраструктури. Дві основні сфери - це стадіони і такі більш широкі проекти, як аеропорти, готелі, залізниці й транспорт. Все це основні елементи, на які можна відчутно впливати державним фінансуванням", - заявив Д.ТЕЙЛОР.

"Ми стурбовані не тому, що не бачимо позитивних намірів, але тому, що часу дуже замало. Ми разом з двома асоціаціями розробили план дій і намітили кроки, які треба зробити в найближчі п`ять-шість місяців, щоб підготовка до турніру йшла за планом. Ми абсолютно точно не збираємося обговорювати або розглядати будь-які альтернативи. Ми повністю зосереджені на тому, щоб підтримувати обрані країни. Ми налаштовані робити все можливе, щоб допомогти їм провести турнір, який відповідав би очікуваним стандартам", - наголосив генсек УЄФА.