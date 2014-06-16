Луческу залишається в "Шахтарі"

Про це повідомляє прес-служба ФК "Шахтар".

Зокрема, у повідомленні йдеться: "16 червня наставник «гірників» Мірча Луческу розвіяв чутки про своє майбутнє. Містер продовжує роботу в «Шахтарі».

Раніше повідомлялося, що у зв'язку з нестабільною ситeацією на сході України Луческу може залишити команду, навіть незважаючи на те, що у нього чинний контракт з клубом, який закінчується влітку 2015 року. Зокрема, у ЗМІ з'являлася інформація, що тренер нібито вже підписав контракт з турецьким клубом "Галатасарай" зі Стамбула.

Луческу є тренером "Шахтаря" вже 10 років, з 2004-го року. За цей час команда неодноразово вигравала чемпіонат української Прем'єр-ліги і Кубок України. Також під керівництвом румунського фахівця гірники здобули другий за значимістю єврокубковий трофей Кубок УЄФА (зараз - Ліга Європи). "Шахтар" є чинним чемпіоном України, вигравши турнір сезону 2013/14.