Рекордсмен "Формули-1" Міхаель Шумахер вийшов з коми

Про це повідомляє німецьке видання Bild.

Про вихід з коми спортсмена повідомила його менеджер Сабіна Кем.

За словами менеджера, спортсмен вже реагує на голоси і дотики до себе. Також його перевели з лікарні в Греноблі в реабілітаційну клініку.

Кем зазначила: "Від імені родини Міхаеля хотіла б подякувати рятувальників, на місці, де стався нещасний випадок, і працівників госпіталя Гренобля, де лікарі виявили свою майстерність і зуміли врятувати життя в надзвичайній ситуації. Також дякуємо всім вболівальникам, які з участю стежать за долею Міхаеля всі ці місяці".

Як повідомляв УНІАН, колишній гонщик отримав дуже серйозні травми 29 грудня 2013 року при падінні, катаючись на гірськолижному курорті у французьких Альпах.