Гол Мессі приніс перемогу Аргентині над Боснією в матчі ЧС

У бразильському Ріо-де-Жанейро на стадіоні "Маракана" завершився черговий матч чемпіонату світу з футболу, в якому збірна Аргентини обіграла команду Боснії та Герцеговини з рахунком 2:1.

Долю матчу вирішив сольний прохід і точний удар Леонеля Мессі.

Вже на 3-й хвилині гри аргентинці подали штрафний з кута поля, після якого м'яч потрапив у ногу боснійця Сеада Колашинача і влетів у ворота. Після цього балканська команда не знітилася і мала набагато більше моментів зрівняти рахунок, ніж аргентинці подвоїти свою перевагу. Тим не менш, на 65-й хвилині індивідуальний прохід Лео Мессі увінчався точним ударом - м'яч від штанги влетів у ворота.

Лише на 85-й хвилині Сенад Люліч забив гол у ворота аргентинського голкіпера Ромеро, скоротивши різницю в рахунку. Але, в кінцівці гри, аргентинці зуміли взяти контроль над м'ячем і не дозволили супернику зрівняти рахунок.

Таким чином, збірна Аргентини набрала 3 очки і вийшла у лідери групи F.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу проходить у Бразилії з 12 червня по 13 липня.