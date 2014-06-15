Француз Бензема зробив хет-трик у матчі ЧС з Гондурасом

У бразильському Порту-Алегрі завершився матч Чемпіонату світу з футболу, в якому збірна Франції обіграла команду Гондурасу з рахунком 3:0.

Доля матчу була вирішена в кінцівці першого тайму.

Гондурасці відмінно провели перший тайм в обороні, а на 45-й хвилині все-таки порушили правила у своєму штрафному майданчику і Карім Бензема відкрив рахунок точним ударом з 11-метрової позначки.

Після перерви, на 48-й хвилині, Бензема подвоїв перевагу своєї команди, а в середині другого тайму, на 72-й хвилині зробив рахунок великим. Цікаво, що на офіційному сайті Международної федерації футбольних асоціацій (FIFA) автором другого голу значиться воротар збірної Гондурасу Ноель Валладарес, від рук якого після удару Бензема м'яч зрикошетив у ворота.

Таким чином, французи стали лідерами групи Е, набравши разом зі швейцарцями 3 очки, але випереджаючи суперника по групі за різницею забитих-пропущених м'ячів.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з футболу в Бразилії проходить з 12 червня по 13 липня.