Збірна Швейцарії здолала Еквадор на ЧС

У столиці Бразилії місті Бразиліа завершився матч чемпіонату світу з футболу в якому збірна Швейцарії виграла у Еквадору з рахунком 2:1.

Рахунок в матчі вже на 22-й хвилині відкрив гравець збірної Еквадору Валенсія.В першому таймі швейцарці не змогли відповісти на цей гол і пішли на перерву мінімально поступаючись у рахунку. Однак на початку другої половини гри на 48-й хвилині екс-динамівець Києва Адмір Мехмеді зрівняв рахунок.

Вирвати перемогу в Еквадору швейцарській збірній допоміг Харіс Сеферович, відправивши м'яч у ворота супротивника на 3-й доданій хвилині зустрічі.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу у Бразилії проходить з 12 червня по 13 липня.