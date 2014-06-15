Швейцарський тенісист Федерер став переможцем турніру в Німеччині

У фіналі швейцарець переграв колумбійця Алехандро Фалью з рахунком 7:6 (7:2), 7:6 (7:3).

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Перемога в Хале принесла Роджеру Федереру 79-й титул у кар'єрі. У минулому сезоні він також став переможцем цього турніру, обігравши у фіналі росіянина Михайла Южного, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Призовий фонд турніру становив близько 700 тис. євро.