Збірна Кот-Д'івуару виграла у Японії в матчі ЧС

У бразильському Ресіфе відбувся останній матч третього ігрового дня Чемпіонату світу з футболу, в якому збірна Кот-Д'Івуару обіграла збірну Японії з рахунком 2:1.

Доля цього матчу вирішилася протягом двох хвилин в середині другого тайму.

Початок гри пройшов з невеликою перевагою азіатської команди. І на 16-й хвилині лідер збірної Японії Кейсуке Хонда відкрив рахунок у матчі. Свою перевагу команда утримувала аж до середини другого тайму. Але, потім, на 64-й хвилині Вілфред Боні зрівняв рахунок, а через дві хвилини - на 66-й - Жервіньо забив переможний для івуарійців гол.

Таким чином, в Групі С після першого туру івуарійці ділять перше-друге місця з командою Колумбії, поступаючись лідерством супернику лише за різницею забитих-пропущених м'ячів.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу проходить у Бразилії з 12 червня по 13 липня.