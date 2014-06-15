Італія виграла у Англії в центральному матчі дня ЧС

У бразильському Манаусі завершився центральний матч третього ігрового дня Чемпіонату світу з футболу, в якому збірна Італії обіграла команду Англії з рахунком 2:1.

Доля матчу вирішилася на початку другого тайму.

Протистояння двох елітних збірних - чемпіонів світу різних років - проходило в гострій, наполегливій і приблизно рівній боротьбі. І якщо в перші півгодини жодна з команд не зуміла забити гол, то в наступні 7 хвилин відзначилися обидва колективи. На 35-й хвилині рахунок матчу точним ударом відкрив півзахисник туринського "Ювентуса" Клаудіо Маркізіо. Але, вже через дві хвилини, на 37-й, Даніель Старрідж з "Ліверпуля" відновив рівновагу.

Вирішальний гол у матчі на початку другого тайму - на 50-й хвилині - забив гравець "Мілана" Маріо Балотеллі.

Таким чином, після першого туру в Групі D у збірних Італії та Коста-Ріки по 3 очки і вони ділять перше-друге місця. Лідерами є костаріканці, у яких краща різниця забитих і пропущених м'ячів.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу з футболу проходить в Бразилії з 12 червня по 13 липня.