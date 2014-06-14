Коста-Ріка сенсаційно обіграла Уругвай в матчі ЧС

У п'ятому за величиною бразильському місті Форталезі завершився черговий матч чемпіонату світу з футболу, в якому збірна Коста-Ріки обіграла команду Уругваю з рахунком 3:1.

Сенсаційним в плані результату і ходу гри став другий тайм.

Костариканці спочатку турніру вважалися явними аутсайдерами світової першості, а в групі з командами Уругваю, Італії і Англії були, на думку фахівців і аналітиків букмекерських контор, штатним постачальником очок.

У першому таймі цього матчу уругвайці повністю виправдовували статус фаворита, а на 24-й хвилині Едінсон Каваньи реалізував пенальті, відкривши рахунок у грі.

Але, після перерви суперник повністю перехопив ініціативу. На 54-й хвилині Жоель Кемпбелл зрівняв рахунок, а через 3 хвилини - на 57-й - Оскар Дуарте вивів свою команду вперед. Уругвайці перехопили м'яч і мали кілька небезпечних моментів для того, щоб зрівняти рахунок. Але, замість цього, на 84-й хвилині костаріканець Маркос Урена збільшив перевагу своєї збірної до двох м'ячів - 3:1.

Наприкінці уругвайці тільки відзначилися грубою грою, з-за чого Максимільяно Перрейра був вилучений з поля.

Таким чином, збірна Коста-Ріки набрала 3 очки і стала лідером групи D.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу у Бразилії проходить з 12 червня по 13 липня.