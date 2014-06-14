Колумбія розгромила Грецію в першому матчі дня ЧС

У бразильському Белу-Орізонті завершився черговий матч чемпіонату світу з футболу, де в рамках першого туру групового етапу в групі С збірна Колумбії обіграла команду Греції з рахунком 3:0.

Доля матчу була вирішена вже на 5-й хвилині гри. Колумбійці скористалися неузгодженістю дій захисників греків і м'яч після удару Пабло Армера рикошетом від захисника грецької команди повільно вповз у ворота.

Після цього греки зуміли вирівняти гру і мали чимало можливостей для того, щоб зрівняти рахунок. Найбільш реальну з них втратив Карагуніс на останній хвилині тайму. Після перерви греки продовжували атакувати, але захист південноамериканської команди виявився непробивним. Більше того, на 58-й хвилині Тео Гутьєррес подвоїв перевагу колумбійців в рахунку, а вже в доданий арбітром час, на 92-й хвилині, Джеймс Родрігес довів рахунок до великого.

Таким чином, збірна Колумбії набрала 3 очки і вийшла в лідери третьої групи.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу у Бразилії проходить з 12 червня по 13 липня.