Збірна Чилі виграла у команди Австралії в матчі ЧС з футболу

У бразильській Куябі завершився четвертий матч чемпіонату світу з футболу, в якому збірна Чилі виграла у команди Австралії з рахунком 3:1.

Основні події матчу розвивалися в першій половині гри. Матч набагато могутніше почала південноамериканська команда, яка у перші 15 хвилин забила два голи у ворота супротивника. Спочатку відзначився Алексіс Санчіс, а подвоїв перевагу чилійців Хорхе Вальдівія. Ближче до середини тайму австралійці трохи вирівняли гру, а на 34-й хвилині Тім Кехілл скоротив відставання "зелених" в рахунку -1:2. Австралійці буквально в наступній атаці могли зрівняти рахунок, але надійно зіграв голкіпер південноамериканської команди.

У другому таймі обидві команди мали не один шанс змінити рахунок, але забитих голів уболівальники довго не бачили. Лише в доданий арбітром час відзначився Жан Босежур.

Таким чином, після першого туру у Групі В лідирують збірні Голландії та Чилі, які набрали по 3 очки. Голландці йдуть на першому місці завдяки кращій різниці забитих і пропущених м'ячів.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу з футболу проходить в Бразилії з 12 червня по 13 липня.