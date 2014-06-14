Чинні чемпіони світу іспанці розгромно програли Голландії в першому матчі
"Помаранчеві" виграли з рахунком 5:1.
У бразильському Салвадорі закінчився матч першого туру Чемпіонату світу з футболу в групі В, в якому збірна Іспанії програла команді Голландії з рахунком 1:5.
Іспанці повністю програли супернику в другому таймі.
У першій 45-хвилинці команди діяли на рівних і іспанці навіть відкрили рахунок. Гол в середині тайму забив Хабі Алонсо з пенальті. Але, в кінцівці тайму, Робін ван Персі зрівняв рахунок.
Після перерви настав "бенефіс" команди Голландії. Арьєн Роббен забив переможний гол, а розгром збірної Іспанії став можливим завдяки голам Стефана де Врея, ван Персі і Роббена.
УНІАН провів текстову онлайн-трансляцію матчу, за якою можна простежити за ходом гри.
Таким чином, збірна Голландії набрала 3 очки і стала лідером групи В.
Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу з футболу проходить в Бразилії з 12 червня по 13 липня.