Перальта приніс перемогу збірній Мексиці над Камеруном в матчі ЧС

Цей матч став другим в рамках Чемпіонату світу-2014 в Бразилії.

Автором єдиного голу у цьому матчі став мексиканець Орібе Перальта, який завершив атаку своєї команди ударом-добиванням у ворота камерунської команди після атаки мексиканської команди - 1:0.

Матч проходив з перевагою південноамериканців, які більшу частину часу гри проводили в атаках.

На останній хвилині гри камерунці могли зрівняти рахунок, але удар Бенжамена Муканджо прийшовся у воротаря мексиканців Гільєрмо Очоа.

Таким чином, збірна Мексики зрівнялася з командою Бразилії за кількістю набраних очок, але поступається за додатковими показниками. Мексиканці поступаються за різницею забитих-пропущених голів.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з футболу проходить в Бразилії з 12 червня по 13 липня.