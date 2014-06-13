Перальта приніс перемогу збірній Мексиці над Камеруном в матчі ЧС
У Бразилії завершився другий матч чемпіонату світу з футболу, де під час грози збірна Мексики обіграла команду Камеруну з рахунком 1:0.
Цей матч став другим в рамках Чемпіонату світу-2014 в Бразилії.
Автором єдиного голу у цьому матчі став мексиканець Орібе Перальта, який завершив атаку своєї команди ударом-добиванням у ворота камерунської команди після атаки мексиканської команди - 1:0.
Матч проходив з перевагою південноамериканців, які більшу частину часу гри проводили в атаках.
На останній хвилині гри камерунці могли зрівняти рахунок, але удар Бенжамена Муканджо прийшовся у воротаря мексиканців Гільєрмо Очоа.
Таким чином, збірна Мексики зрівнялася з командою Бразилії за кількістю набраних очок, але поступається за додатковими показниками. Мексиканці поступаються за різницею забитих-пропущених голів.
Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з футболу проходить в Бразилії з 12 червня по 13 липня.