Україна прийматиме Євробаскет-2017

Як повідомили УНІАН у Федерації баскетболу України (ФБУ), під час сьогоднішнього засідання в Мюнхені рада FIBA Europe вирішила уповноважити президента FIBA Europe Тургая Деміреля та генерального секретаря Каміла Новака негайно почати переговори з українською стороною щодо можливості країни приймати Євробаскет в 2017 році.

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За інформацією ФБУ, протягом наступних двох тижнів до України приїдуть Тургай Демірель та Каміл Новак для підписання договору про проведення Євробаскету-2017.

Що стосується Євробаскету-2015, то новий конкурс буде відкритий для всіх європейських федерацій, заявки можуть містити одну або кілька країн-господарок. Усі зацікавлені сторони повинні представити необхідні офіційні документи і гарантії до 31 липня 2014 року. Рішення щодо нового місця проведення Євробаскету-2015 буде ухвалено 30 вересня 2014 року.