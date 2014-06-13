FIBA Europe переносить Євробаскет-2015 з України

Таке рішення прийняло європейське відділення Міжнародної федерації баскетболу (FIBA Europe). "Рада FIBA Europe вирішила перенести Євробаскет-2015 з України в іншу країну", - йдеться в заяві організації.

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Як повідомляв УНІАН, Євробаскет повинен був пройти в 6 містах України восени 2015 року. 19 березня, директор Євробаскету-2015 Маркіян Лубківський запропонував перенести проведення змагань в Україні на 2017 рік, віддавши право на проведення баскетбольної першості Європи в 2015 році іншій країні.