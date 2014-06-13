Лідер збірної Португалії з футболу кріштіану Роналду знову отримав травму перед ЧС

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Goal.

29-річний футболіст пішов з заняття з пакетом льоду на хворому суглобі. Про ступінь серйозності пошкодження поки не повідомляється.

Раніше португальський форвард відновився від запалення підколінного сухожилля і повернувся до тренувань тільки 8 червня. У разі неможливості виступів на чемпіонаті світу з футболу в Бразилії гравець буде замінений на іншого футболіста. Правила ФІФА дозволяють зробити це до 15 червня.

Перший матч на цьому турнірі збірна Португалії проведе 16 червня проти команди Німеччини.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з футболу в Бразилії проходить з 12 червня по 13 липня.