ХК "Донбас" покинув кращий бомбардир команди

Про це повідомляє прес-служба ХК "Донбас".

"Протягом двох сезонів кращий бомбардир донеччан виходив на майданчик у светрі команди з Донецька, набравши в 123 матчах 82 (37+45) очки за результативність при показнику корисності +23. При цьому Євген Дадонов є єдиним гравцем ХК «Донбас», який за два роки грав у всіх матчах КХЛ", - йдеться в повідомленні.

Дадонов був російським легіонером в донецькому клубі і в складі збірної Росії став чемпіоном світу-2014.

Це вже не перший гравець, який залишив "Донбас" під час літнього міжсезоння. Проблеми у команди почалися навесні, коли на початку кризи на Донбасі керівництво Континентальної хокейної ліги заборонило команді проводити домашні матчі в Донецьку. Як запасний варіант арени був обраний льодовий майданчик у Братиславі. А нещодавно Палац спорту "Донбас-арена" в Донецьку, на якому проводить домашні матчі клуб, був розграбований і підпалений. Арені завдано значної шкоди.

Президент ХК "Донбас" Борис Колесніков пообіцяв повністю відновити арену до 1 вересня.

Що стосується перспектив участі команди в новому сезоні КХЛ 2014/15, то за словами головного тренера Андрія Назарова, це питання вирішиться після зустрічі Колеснікова з керівництвом ліги.