Капітан збірної Хорватії поскаржився на суддівство в матчі відкриття ЧС

Про це він заявив після матчу, повідомляє "Cоветский спорт".

Зокрема, Срна зазначив: "В цьому матчі сталося вбивство. Негарно так відкривати чемпіонат світу. Не кажу, що винна збірна Бразилії. Справа у судді. Кожен день ми говоримо про чесну гру. У мене капітанська пов'язка з написом fair play. А де ця чесна гра? Я не бачу. Цей арбітр не заслуговує судити матчі такого рівня".

За словами капітана, збірна Хорватії з бразильцями зіграла дуже гідно. "Я пишаюся, що моя збірна відкрила такий турнір. І пишаюся тим, як ми зіграли з Бразилією", - підкреслив Срна.

Як повідомляв УНІАН, у першому матчі ЧС-2014 збірна Бразилії обіграла Хорватію з рахунком 3:1. Другий гол у ворота хорватів бразильці забили з пенальті. Головний тренер збірної Хорватії після гри заявив, що суддя призначив пенальті помилково.