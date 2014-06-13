Збірна Бразилії здобула першу перемогу на домашньому чемпіонаті світу

У бразильському Сан-Паулу завершився перший матч чемпіонату світу з футболу-2014, в якому збірна Бразилії обіграла команду Хорватії з рахунком 3:1.

Рахунок у матчі відкрили хорвати, завдяки автоголу бразильця Марсело, який зрізав м'яч у власні ворота після небезпечного прострілу Івіци Оліча.

Втім, ще до кінця першого тайму Неймар зрівняв рахунок, а в середині другого тайму - ударом з пенальті - зробив дубль. Підсумок матчу підвів точний удар Оскара.

УНІАН провів онлайн-трансляцію матчу, по якій можна простежити за ходом гри.

Таким чином, у бразильців після першого матчу 3 очки і вони стали лідерами групи А.

Як повідомляв УНІАН, ЧС-2014 проходить в Бразилії з 12 червня по 13 липня.