У Бразилії відкрився чемпіонат світу з футболу

На стадіоні "Корінтіанс" у бразильському Сан-Паулу завершилася Церемонія відкриття ювілейного ХХ-го чемпіонату світу з футболу, яка тривала близько півгодини.

Церемонія проходила у вигляді театралізованої вистави, де були показани фрагменти з життя і побуту звичайних бразильців, а також історії країни. Крім того, були показані сценки бразильського епосу. Під кінець церемонії сцену стадіону заповнили діти, кожен з яких грав м'ячем.

Головним епізодом стало виконання офіційного гімну турніру Дженіфер Лопес.

За традицією, на відміну від олімпійських Ігор, чемпіонати світу відкриваються театралізованою виставою без офіційних промов, де було б оголошено про те, що турнір відкритий.

Головною ж подією стане матч-відкриття чемпіонату світу, в якому зійдуться збірні Бразилії та Хорватії. Гра розпочнеться о 23.00 за київським часом, УНІАН проведе текстову онлайн-трансляцію гри.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу з футболу в Бразилії проходить з 12 червня по 13 липня.