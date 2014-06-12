УНІАН проведе онлайн-трансляцію першого матчу чемпіонату світу з футболу Бразилія - Хорватія

Гра пройде на арені "Корінтіанс" з Сан-Паулу.

У цьому матчі бразильцям буде протистояти команда, в якій заявлено найбільшу кількість гравців української Прем'єр-ліги - чотири. По два футболісти представляють київське "Динамо" та донецький "Шахтар". При цьому, в попередньому списку збірної Хорватії, яка готувалася до ЧС-2014, було шість прізвищ гравців УПЛ. Але, наприклад, Іван Стрініч з дніпропетровського "Дніпра" не потрапив до складу через травму, отриману напередодні світової першості.

Збірна Хорватії стала однією з 13 європейських команд, що пройшли відбірковий турнір. Для команди нинішній ЧС є четвертим за рахунком, починаючи з турніру-1998 у Франції. Саме в дебютному для себе турнірі ця збірна досягла свого найвищого успіху, зайнявши 3-е місце і здобувши бронзові медалі першості.

Збірна Бразилії є господарем і головним фаворитом Чемпіонату світу-2014. П'ятиразові чемпіони світу свій останній титул завоювали 12 років тому в 2002 році, на турнірі, який проходив в Японії та Південній Кореї. У складі команди за 6-й титул Мундіалю будуть серед інших боротися гравець донецького "Шахтаря" Бернанрд, а також колишні гравці "гірників", які нині виступають у англійському чемпіонаті Фернандіньо і Вілліан.

Явним фаворитом матчу-відкриття ЧС-2014 є збірна Бразилії. Букмекерські контори приймають ставки на перемогу південноамериканців з коефіцієнтом 1,3 до 1. У той же час, на нічию ставки приймаються з розрахунку 5,6 до 1, а на перемогу хорватів - 14 до 1.

УНІАН проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Бразилія - Хорватія. Гра розпочнеться о 23.00 за київським часом.