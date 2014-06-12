Казахстанський ФК "Актобе" за день підписав контракти з двома гравцями "Чорноморця"

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

"Футбольний клуб "Актобе" і бразильський захисник Андерсон Сантана Дос Сантос уклали контракт терміном на 1,5 року. Після виконання всіх юридичних моментів із заявкою Сантана може взяти участь вже в найближчому матчі "Актобе" проти "Ордабаси" 14-го червня", - йдеться в повідомленні.

У "Чорноморці" бразилець провів 39 матчів і забив 4 голи.

У свою чергу, угода з Антоновим укладено на 2,5 року. До переходу в "Актобе" він виступав за "Металіст", "Дніпро", "Зорю", "Іллічівець", "Кривбас", "Чорноморець", а також за збірні України всіх вікових категорій U-17, U-19, U-21 і національну команду.

На запитання клубної прес-служби про те, як виник варіант з переходом в "Актобе" гравець відповів: "Він виник ще взимку. Йшли переговори. Зараз надійшло більш конкретна пропозиція, і я погодився".