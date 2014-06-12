Власники клубів Прем'єр-ліги вибрали варіант з 16 командами-учасниками сезону 2014/15

13:28, 12 червня 2014
Спорт
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Остаточний список учасників турніру стане відомий до 23 червня.

В Премьер-лиге останется 16 команд / sctavriya.com

У чемпіонаті української футбольної Прем'єр-ліги сезону 2014/15, швидше за все, братиме участь 16 команд.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, таке рішення на загальних зборах керівників клубів ПЛ було прийнято більшістю голосів.

Київський "Арсенал" і сімферопольська "Таврія" залишили лігу за спортивним принципом, як команди, що посіли 15-е і 16-е місця в підсумковій турнірній таблиці. Донецький «Олімпік» піднявся з Першої ліги в УПЛ. "Севастополь" залишиться в числі учасників ПЛ. За словами президента клубу Вадима Новинського, якщо влада Криму не дозволить команді проводити домашні матчі на півострові, вона буде шукати собі базу і домашній стадіон на материковій Україні.

Що стосується 16-го учасника ПЛ, то на зборах було запропоновано вступити в лігу чернігівській "Десні", яка повинна протягом тижня пройти процедуру ліцензування.

Якщо хоча б одна з двох команд - "Севастополь" і "Десна" - не залагодять всі формальності і не заявляться на новий сезон, ПЛ буде автоматично скорочена до 14 команд.

До 23 червня заявки команд на турнір повинні бути остаточно сформовані.

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