Власники клубів Прем'єр-ліги вибрали варіант з 16 командами-учасниками сезону 2014/15

У чемпіонаті української футбольної Прем'єр-ліги сезону 2014/15, швидше за все, братиме участь 16 команд.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, таке рішення на загальних зборах керівників клубів ПЛ було прийнято більшістю голосів.

Київський "Арсенал" і сімферопольська "Таврія" залишили лігу за спортивним принципом, як команди, що посіли 15-е і 16-е місця в підсумковій турнірній таблиці. Донецький «Олімпік» піднявся з Першої ліги в УПЛ. "Севастополь" залишиться в числі учасників ПЛ. За словами президента клубу Вадима Новинського, якщо влада Криму не дозволить команді проводити домашні матчі на півострові, вона буде шукати собі базу і домашній стадіон на материковій Україні.

Що стосується 16-го учасника ПЛ, то на зборах було запропоновано вступити в лігу чернігівській "Десні", яка повинна протягом тижня пройти процедуру ліцензування.

Якщо хоча б одна з двох команд - "Севастополь" і "Десна" - не залагодять всі формальності і не заявляться на новий сезон, ПЛ буде автоматично скорочена до 14 команд.

До 23 червня заявки команд на турнір повинні бути остаточно сформовані.